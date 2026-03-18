Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü vesilesiyle anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Büyükelçilik yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk iş adamları katıldı.

Büyükelçilik binasında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Büyükelçi Orbay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü Tiflis'te de kutladıklarını ifade etti.

Türk ordusunun, müttefiklerin donanmasını Çanakkale Boğazı'nda büyük yenilgiye uğrattığını kaydeden Orbay, "18 Mart'ta başlayan bu kahramanlık hikayesi, 4 yıl sonra 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türk milletinin manevi gücünün de temelini oluşturdu." diye konuştu.

Büyükelçi Orbay, Kasım 2025'te Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Kakheti bölgesinde düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerleri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Terör örgütleri tarafından şehit edilen Türk diplomatlarını da saygıyla andıklarını belirten Orbay, "Tarihimiz boyunca, yurt içinde ve yurt dışında ülke bütünlüğümüze, milli birlik ruhumuza ve egemenliğimize yönelik menfur saldırılarla mücadele ettik." dedi.

Orbay, törende Mehmet Akif Ersoy'u da andıklarını ifade etti. Cesur Türk halkının yazdığı kahramanlık destanı ve bağımsızlık mücadelesinin İstiklal Marşı'nda kendini gösterdiğini kaydeden Orbay, "Dünyada ve bölgemizde yaşanan acı gelişmeler, can kayıpları ve savaşlar, özgürlüğün yüksek bedelini savaş görmemiş nesillere tüm çıplaklığıyla ve çarpıcılığıyla hatırlatıyor." diye konuştu.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.