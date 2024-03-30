Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yerel saatle 13.44'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün, Oni kentine 6 kilometre uzaklıkta yer alan Psor köyün olduğu ifade edildi.
Şimdiye kadar depremin yol açtığı hasara ilişkin bilgi verilmedi.
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