Gürcistan Ortodoks Kilisesi, Paris Olimpiyatlarının açılış törenindeki sanatsal tasvirlere tepki gösterdi

Güncel

Gürcistan Ortodoks Kilisesi, 2024 Paris Olimpiyatlarının 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun sahnelenmesine tepki gösterdi.

Kilisenin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış törenindeki sanatsal tasvirlere tepki gösterdikleri kaydedildi.

Kilise olarak, Fener Rum Patrikhanesinin, Olimpiyatların açılış törenine gösterdiği tepkiye katıldıkları ifade edilen açıklamada, " Fransa'daki Olimpiyatların açılışında gösterilen bazı sahneler için çok üzgünüz." ifadelere yer verildi.

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının 26 Temmuz'daki açılış töreninde, "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.