Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından 1921'de işgal edilmesinin 103. yıl dönümü vesilesiyle ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.
Bundan 103 yıl önce Kızıl Ordu ile çatışmalarında hayatını kaybeden Gürcü askerlerin anısına ülke genelindeki devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirildi.
Parlamento kararıyla "Sovyet İşgal Günü" olarak ilan edilen 25 Şubat'ta, 1921'deki çatışmalarda şehit düşen askerlerin Tiflis'teki anıtına çelenkler bırakıldı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, X hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Şubat Sovyet işgalinin günüdür. Geleceği korumak için geçmişten alınan dersleri hatırlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Rusya'nın uyguladığı şiddet politikasına rağmen Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunun yolunda gittiğini aktaran Zurabişvili, "Gürcistan özgür ve güçlüdür. Kararlılıkla Avrupa'ya doğru ilerlemektedir ve onu, Gürcü halkının özgür seçimi olan bu yoldan kimse alıkoyamaz." değerlendirmesinde bulundu.
"İşgali sona erdirecek güç ve hedefe sahibiz"
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili de sosyal medya hesabından, 25 Şubat'ın ülke tarihinin en trajik günlerinden biri olduğunu belirtti.
Papuaşvili, Gürcistan'ın iki tarihi bölgesinin (Abhazya ile Güney Osetya) işgal altında olduğunu kaydederek, "Bugün çok daha güçlüyüz, egemeniz ve öz güvenimiz var. İşgali sona erdirecek, ülkeyi birleştirecek ve Gürcistan devletinin egemenliğini daha da güçlendirecek güç ve hedefe sahibiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan, Sovyet İşgalinin 103. Yıl Dönümünü Anıyor - Son Dakika
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