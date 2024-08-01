Gürcistan, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ve STK'leri yasaya uymaya çağırıyor - Son Dakika
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Gürcistan, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ve STK'leri yasaya uymaya çağırıyor

Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Giorgi Amilakhvari, Parlamentonun mayısta kabul ettiği 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' yasasına uymaları için yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ve STK'leri çağırdı. Yasaya göre, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan kuruluşların kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte yasaya uymaları gerekmektedir.

01.08.2024 13:59
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Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Giorgi Amilakhvari, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ve STK'leri, Parlamentonun mayısta kabul ettiği "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasına uymaya çağırdı.

Bakan Amilakhvari, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Amilakhvari, Gürcistan Parlamentosu tarafından mayısta onaylanan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasına göre 1 Ağustos'tan itibaren bu kanunun geçerli olduğu basın kuruluşları ve STK'ler için kayıt işlemlerinin başladığını söyledi.

Fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların yasaya uymaları gerektiğini vurgulayan Amilakhvari, "Yasada ne yazıyorsa onu yerine getirmeleri lazım, hepsi bu kadar." dedi.

Bazı STK'ler ve medya kuruluşları, yasaya uymayacaklarını bildirmişti.

Gösterilere neden olan tartışmalı yasa

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Gürcistan Meclisine sunulmasının ardından ülkede gösteriler başlatılmıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve Parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada onaylanan yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti.

Yasanın 28 Mayıs'ta Parlamentoda yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ve STK'leri yasaya uymaya çağırıyor - Son Dakika

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