Gürcü askerlere Tiflis'te düzenlenen törenle Türkçe sertifikaları verildi - Son Dakika
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Gürcü askerlere Tiflis'te düzenlenen törenle Türkçe sertifikaları verildi

Gürcü askerlere Tiflis\'te düzenlenen törenle Türkçe sertifikaları verildi
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Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanları ve Gürcü askerler için Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen 4'üncü Dönem Türkçe Dil Eğitimi'nin sertifika töreni yapıldı. Törende kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına ve Gürcü askerlere Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe Dil Eğitimi sertifikalarının verildiği bildirildi.

YEE'den alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasındaki askeri eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında düzenlenen "4'üncü Dönem Türkçe Dil Eğitimi"nin kapanış ve sertifika töreni, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.

Tiflis YEE merkezindeki törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Albay Kakhaber Nikoleişvili, Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, büyükelçilik yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Kakhaber Nikoleişvili ve Ahmet Bahadır Şahin, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında eğitim alan kursiyerlere hitaben birer konuşma yaptı.

Programın sonunda kursiyerlere sertifikalar takdim edildi.

Kaynak: AA

Gürcistan, Diplomasi, Tiflis, Güncel, Son Dakika

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