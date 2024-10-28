Gürcü Hayali Partisi 4. Kez Seçimi Kazandı

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Gürcistan'da, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili, siyasi hareketinin seçim zaferlerinde her zaman belirleyici rol oynadı.

Gürcistan'ın en zengin kişisi olarak bilinen milyarder iş insanı İvanişvili'nin 2011'de kurduğu Gürcü Hayali Partisi, ülkede bugüne kadar düzenlenen tüm seçimlerde kazandı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçiminde yüzde 53,93 oy alarak zaferi elde eden Gürcü Hayali Partisi böylece 4. kez üst üste parlamento seçimlerinden galip çıktı.

Gürcistan'ın İmereti bölgesindeki Çorvila köyünde 1956'da doğan İvanişvili, 1980 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi Mühendislik ve Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra 1986'da Moskova Çalışma ve Sosyal Sorunlar Enstitüsü'nde lisansüstü derecesi alan İvanişvili, iş hayatına Gürcistan'da bir fabrikada çalışarak başladı.

İvanişvili, 1988'de Moskova'da iş ortaklarıyla bilgisayar ticaretine girdi. Ortaklarıyla Hong Kong'da bir elektronik ekipman üretim tesisi satın alarak ticari hayatını sürdüren İvanişvili, 1990'ların sonuna doğru Rusya'da "elektrikli ekipman satışında" lider oldu.

Birikmiş sermayeyle İvanişvili ve ortakları daha sonra "Roscredit" bankasını kurdu. Uzun süre Rusya'da bankacılık, tarım ve ilaç sektörlerinde yer alan İvanişvili, 2012'de bankadaki hissesini satıp ülkesinde siyasete yöneldi.

Hayırseverlik çalışmalarıyla bilinen İvanişvili, Gürcistan'da sanat, kültür, eğitim, din, altyapı gibi birçok alanda uygun kurum ve kuruluşlara yardımda bulundu. Ayrıca birçok kilisenin yeniden inşası veya restorasyonu çalışmalarında da yer alan İvanişvili, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi insanlara, kurum ve kuruluşlara defalarca yardım sağladı.

İvanişvili, 2011'de siyasi parti kurarak dönemin Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye muhalif oldu ve "Rusya'daki varlıklarımı satıp Gürcistan'da Mihail Saakaşvili ile mücadele edeceğim" dedikten bir yıl sonra Gürcistan'da başbakan oldu.

Partisinin öncülüğünde kurulan koalisyon ile 1 Ekim 2012'deki seçimleri kazanarak başbakan koltuğuna geçen İvanişvili, 20 Kasım 2013 tarihinde kendi isteğiyle görevinden istifa ederek yeni başbakan olarak dönemin İçişleri Bakanı İrakli Garibaşvili'yi atadı.

Hükümette 5 başbakan değişirken İvanişvili'nin etkisi sürdü

Gürcistan'da 2012'deki seçimleri kazandıktan sonra kendi isteğiyle görevden ayrılan İvanişvili'nin başbakanlık yaptığı dönemde, kabinesinin bir bölümü iş hayatında birlikte çalıştığı kişilerden oluştu. Bu durum, İvanişvili'den sonra göreve gelen 5 başbakanın hükümetinde de çok değişmedi ve onun ülke yönetiminde hala etkisini sürdürdüğü iddialarının ortaya çıkmasına sebep oldu.

İvanişvili'ye bağlı veya onun yönettiği banka veya şirketlerde çalışan isimler, bugüne kadar hükümette önemli yerlerde görev yaptı.

Ülkede 2012'den bu yana başbakan olarak göreve gelen İrakli Garibaşvili, Giorgi Kvirikaşvili, Mamuka Bakhtadze, Giorgi Gakharia ile İrakli Kobakhize'nin, İvanişvili tarafından "seçildiği" belirtiliyor.

Partinin "zor" dönemlerinde siyasete iki kez geri döndü

Partide bazı "zorluklar" yaşanması sebebiyle 2018'de Gürcü Hayali Partisinin Başkanı olarak siyasete geri dönen İvanişvili, 2021'e kadar bu görevde kaldı.

İvanişvili'nin öncülüğündeki parti, 2018'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday Salome Zurabişvili'ye destek verdi. Seçimlerin ikinci turunda Gürcü Hayali Partisinin desteklediği Zurabişvili'nin kazanması, yeni cumhurbaşkanın da İvanişvili'nin "etkisi" altında olduğuna dair yeni iddialara yol açtı.

Batı'nın baskısına rağmen partisini güçlü tuttu

Yaklaşık 33 yıldır toprak bütünlüğü sorunlarını yaşayan Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan için NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci dış politikada öncelikli konular olarak kalmaya devam etti.

Bu yıl ülkede haftalar boyunca gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını yürürlüğe koyan Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı. Böylece İvanişvili'nin arkasında durduğu hükümet ve bazı Batı devletlerinin yönetimleri arasında ilişkiler "bozulmaya" başladı.

AB'nin tepkisi ile beraber ABD yönetimi de Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı bu yasa nedeniyle askıya aldığını duyurdu. ABD, bazı Gürcü yetkililere vize yasağı da getirdiğini bildirirken, AB üyesi bazı ülkeler ise Gürcistan Parlamentosunun, eşcinsel evliliğini, bu kişilerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasal düzenlemeyi onay sürecinin Eylül 2024'te tamamlamasına tepki gösterdi.

Hükümet ise Batı'nın desteklediği bazı güçlerin, Gürcistan'da ana muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket Partisi ile bazı STK ve diğer partilerin, Gürcistan'ı Rusya'ya karşı savaşa sürükleme girişiminde bulunduğunu ileri sürüyordu.

İvanişvili, genel seçimler yaklaşırken ABD ve AB ile sorunlar yaşayan Tiflis'teki iktidarın sürmesi için seçim kampanyasında aktif oldu.

İktidar partisindeki "ağırlık merkezini dengeleme" gerekçesiyle 2023 yılının sonunda Gürcü Hayali Partisinin Onursal Kurucu Başkanı seçilen İvanişvili, partinin 2024 parlamento seçimi için sunduğu seçim listesinde birinci sırada yer aldı.

Partinin seçim öncesi kampanyası kapsamında her büyük şehirde düzenlenen mitinglere katılarak açıklamalarda bulunan İvanişvili, ona karşı olası saldırı tehlikesi gerekçesiyle yoğun güvenlik önlemleri altında ve kurşun geçirmez cam arkasından konuşmalar yaptı.

Batı yanlısı muhalefete karşı sertleşme mesajları

Mitinglerde konuşan İvanişvili, farklı suçlamalardan dolayı tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefetteki "Birleşik Ulusal Hareketi" Partisi ve onu destekleyen diğer partilerin, bugün ülkenin güvenliği için ciddi tehdit oluşturduklarını savundu.

Bu parti ile onu destekleyenleri, ülkeyi "karıştırma" ve "devrim" yapma girişimlerinde bulunmakla suçlayan İvanişvili, iktidar partisi olarak 26 Ekim'deki seçimlerin ardından anayasal çoğunluğu alması durumunda bu partileri anayasaya göre yasaklamak ve yargılamak istediklerini belirtti.

İvanişvili, 2003-2012 yıllarında iktidarda olan Saakaşvili'nin hükümetinin "dışarıdan yönetilen" bir hükümet olduğunu savunarak, 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen Rusya-Gürcistan Savaşı'nın başlamasından Saakaşvili'yi sorumlu tuttu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Gürcü Hayali Partisinin zafer konuşmasını da İvanişvili yaptı. İvanişvili'nin, yeni kurulan hükümette bir görevde bulunup bulunmayacağı ise henüz belli değil.