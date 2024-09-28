Gürer'den Bakan Şimşek'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Gürer'den Bakan Şimşek'e Sert Eleştiri

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CHP'li Gürer, Bakan Şimşek'in çiftçilerden sabır istemesine karşı çıkarak, tarımın zor durumda olduğunu vurguladı.

28.09.2024 11:53
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerden 'sabır' isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, "Bugün tarımla uğraşan her kesim tarihin en zor sürecini yaşıyor. Süreci görmüyorsunuz ve sabır istiyorsunuz. Sayın Bakan, tarladaki ürünler sabretmiyor. Borçsuz çiftçi bırakmadınız. Çiftçinin, esnafın halinden haberiniz yok" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kırıkkale ziyareti esnasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Gürer, "Hazine ve Maliye Bakanı, çiftçilerden sabır istedi. Sayın Bakan, tarladaki ürünler sabretmiyor" dedi.

Açıklamasında bu sene buğdayda yüzde 12, arpada yüzde 3, şeker pancarında ise yüzde 28'lik artış yapıldığını hatırlatan Gürer, şöyle konuştu:

"Girdi maliyetleri yüzde 41'in üzerinde olduğunu TÜİK açıkladı. Enflasyonun altında bir alım fiyatıyla çiftçi nasıl ayakta kalacak. Tarlada karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan, patates bu yıl çöpe gitti. Bu kadar çiftçinin sahipsiz kaldığı hiç bir dönem olmadı. Destek verdiğinizi söylüyorsunuz. Çıkardığınız Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre çiftçiye vermeniz gereken destek 411 milyar lira. Sizin 2024 yılı bütçesinden ayırdığınız ise 91 milyar lira. Sübvanse ettiğinizi söylüyorsunuz. Neyi ediyorsunuz? Gübreyi mi? Yemi mi? Bugün tarımla uğraşan her kesim tarihin en zor sürecini yaşıyor. Süreci görmüyorsunuz ve sabır istiyorsunuz. Üretilen ürün sabırla korunabilir mi? Sizin yapmış olduğunuz yalnızca var olan sorunu görmemek ve süreci bir süre daha idare edecek noktaya taşımak. Oysa çiftçi borç içinde. 2 milyon 300 bin çiftçinin bankalara borcu 715 milyar lirayı aşmış bulunuyor. Borçsuz çiftçi bırakmadınız. Enflasyon oranında destekleri bir değerlendirin. Çiftçiye destek vermediğiniz ortaya çıkar. Çiftçinin, esnafın halinden haberiniz yok."

Gürer\'den Bakan Şimşek\'e Sert Eleştiri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gürer'den Bakan Şimşek'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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