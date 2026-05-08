Gürer: Staj ve Çırak Mağdurlarının Hakları Verilsin

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, staj ve çıraklık sisteminde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulunarak, "Staj ve çırak mağdurlarının gasbedilen, verilmeyen hakları geriye dönük işletilsin" dedi.

Bir grup staj ve çıraklık mağduru ile birlikte TBMM'de açıklama yapan Gürer, staj ve çıraklık döneminde çalışmaya başlayan binlerce kişinin sosyal güvenlik haklarından yararlanamadığını belirtti.

Gürer, "İşe başladıkları gün Sosyal Sigortalar Kurumu stajyere bir kart veriyor. Bu kart da sigortalı olduğunu gençlerimiz sanıyor. Oysa o yalnızca kaza sigortası. 18 yaş öncesi çalışma yaşamına giren çırak ve stajyerler yaşlılık sigortası hakkını kazanamıyor. Staj ve çırak mağdurlarının gasbedilen, verilmeyen hakları geriye dönük işletilsin" ifadelerini kullandı.

Sorunun çözümü için Meclis'e kanun teklifleri sunduklarını belirten Gürer, "Bu mağduriyetin giderilmesi için kanun teklifi veriyoruz, soru önergesi veriyoruz ve iktidarı uyarıyoruz. Çünkü ara eleman sorunu çırak ve stajyerin mutlu olmasıyla sağlanabilir" dedi. Gürer, staj ve çıraklık süresinin geriye dönük olarak sigorta başlangıcına dahil edilmesi gerektiğini savunarak, "Hatta primini vererek bu anlamda o 4 yılı kazansınlar ve o hakları korunsun" değerlendirmesinde bulundu.

Staj ve çırak mağdurlarının 10 Mayıs Pazar günü Ankara'da bir araya geleceğini belirten Gürer, mağdurların Anıtkabir ziyareti sonrası saat 13.00'te Tandoğan girişinde basın açıklaması yapacağını kaydetti.

Gürer, "Staj ve çırak mağduru gençlerimizin yanında duralım. Geçmişte staj ve çırak olarak iş yaşamına başlayanların da geriye dönük haklarını verelim" ifadesini kullandı.