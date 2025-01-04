Güreşçi Tuna Toplar Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Güreşçi Tuna Toplar Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Güreşçi Tuna Toplar Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek 3 metre yükseklikten düşen 13 yaşındaki güreşçi Tuna Toplar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04.01.2025 17:57  Güncelleme: 18:00
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen elektrikli bisikletin sürücüsü güreşçi Tuna Toplar (13), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Ahrandı Yolu Yenikent Sitesi mevkiSinde meydana geldi. 50. Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Tuna Toplar ile 3 arkadaşı elektrikli bisikletleriyle gezmeye çıktı. Yokuş aşağıya inen Toplar, kullandığı elektrikli bisikletin hakimiyetini kaybetti. Toplar, elektrikli bisikletiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toplar, kurtarılamadı. Toplar'ın geçen yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş 1'incisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Güreşçi Tuna Toplar Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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