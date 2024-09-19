Güroymak\'ta Peygamber Konferansı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.
Sinevizyon gösteriminde Hz. Peygamber'in hayatı ve insanlık için bıraktığı örnek şahsiyete vurgu yapıldı.
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurullah İrven, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sunum yaptı.
Konferansa, din görevlileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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