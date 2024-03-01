Bitlis'in Güroymak ilçesinde ramazan ayı öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
İlçe Müftülüğü tarafından ilçe ve köylerde görev yapan din görevlileriyle toplantı gerçekleştirildi.
Bilgi Evi konferans salonunda yapılan toplantıda irşat hizmetleri ve camilerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıya Müftü Murat Demir ve Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Çelik katıldı.
Son Dakika › Güncel › Güroymak'ta Ramazan Ayı Öncesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, pazar esnafıyla buluşup talepleri dinledi. Başkan Ergin, 'Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı'da yapacaklarımızı konuştuk' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, hayat pahalılığından ve alım güçlerinin düşmesinden yakınarak sorunlarını dile getirdi. Çerçioğlu ise sosyal belediyecilik anlayışını artırarak devam ettireceklerini belirtti.
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