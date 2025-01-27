Gurs Vadisi: Doğanın Güzelliği Mardin'de

Güncel

Herkes bu pozisyonu tartışıyor

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler

Mardin'de Gurs Vadisi doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi; şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi; şelalesiyle, piknik ve dinlenme alanlarıyla vatandaşların gözdesi oldu. Havaların soğumasına rağmen ziyaretçiler balık tutup, piknik yaparak şelale manzarasında ve dinlenme tesislerinin bulunduğu vadinin doğal güzelliğine bırakıyor.

Ziyaretçilerden Gülten Akgül, fırsat buldukça geldiklerini belirterek, "Gurs Vadisi keşfedilmesi gereken çok güzel bir yer. Yaz kış demeden herkesin gelip piknik yapabileceği, doğal güzelliği ile baş başa kalabileceği bir alan. Burası kesinlikle çok ferah ve insanı rahatlatan bir atmosfere sahip. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.