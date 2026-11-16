Gürsel Tekin, 40 yıllık kamu arazi satışları için TBMM araştırma komisyonu istedi - Son Dakika
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Gürsel Tekin, 40 yıllık kamu arazi satışları için TBMM araştırma komisyonu istedi

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Gürsel Tekin, 40 yıllık kamu arazi satışları için TBMM araştırma komisyonu istedi
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CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, 1986-2026 arasındaki kamu arazisi satışları için TBMM'de özel araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Tekin, 86 milyon vatandaşın ortak malı olan Hazine ve orman arazilerinin kimlere geçtiğini, imar rantını kimlerin paylaştığını sordu.

(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, 1986-2026 yılları arasındaki kamu arazilerinin satışı kapsamında TBMM'de özel bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, "86 milyon vatandaş soruyor: Milletin arazileri kimlere geçti, imar rantını kimler paylaştı, bu düzenin siyasi ve bürokratik sorumluları kimler? Bu dosya açılmalı, 40 yıllık kamu arazilerinin hesabı millete verilmelidir" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"86 milyon vatandaşın ortak malı olan Hazine, Milli Emlak ve orman arazileri kimlerin servetine servet kattı? İmar uygulamaları yapılmadan satılan kamu arazileri, daha sonra hangi kararlarla lüks villalara, AVM'lere, rezidanslara ve dev konut projelerine dönüştürüldü? Bu rant zincirinin arkasındaki şirketler ve siyasi bağlantılar kimler? Türkiye'nin son 40 yıllık kamu arazisi geçmişi bütün yönleriyle mercek altına alınmalıdır. Özellikle imar planı ve uygulamaları yapılmadan satışa çıkarılan Hazine ve Milli Emlak arazileri ile orman alanlarının el değiştirme süreçleri tek tek incelenmelidir. Bir arazi devletten hangi bedelle alındı? Kime satıldı? Satıştan sonra imar hakkı kimlerin kararıyla değişti? Araziyi alanlar kısa sürede milyarlarca liralık servet mi kazandı?

"BU DEVASA RANTIN ARKASINDA KİMLER VAR?"

Asıl soru şu: Bu devasa rantın arkasında kimler var? Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve üst düzey kamu yöneticilerinin bu satışlarla, imar kararlarıyla veya kazanç sağlayan şirketlerle bir çıkar ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. İmar ve arsa rantı üzerinden haksız kazanç sağlandığına ilişkin iddialar varsa, bu düzenin siyasi ve bürokratik bağlantıları belgeleriyle ortaya çıkarılmalıdır. Hiç kimse dokunulmaz kabul edilmemelidir.

TBMM'de 1986-2026 dönemini kapsayan özel bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. İlk satış bedelleri, sonraki tapu devirleri, şirket ortaklıkları, imar kararları ve oluşan değer artışları kamuoyuna açıklanmalıdır. Kamu zararına ve hukuka aykırı kazanca yol açan işlemler tespit edilirse sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılmalı, milletin kaybettiği değerler geri kazanılmalıdır. Bu ülkenin ormanları, arazileri ve kamu taşınmazları birkaç şirketin, birkaç kişinin veya siyasi çevrenin servet edinme aracı değildir.

Siyasette hesap verebilirlik isteniyorsa önce milletin malının hesabı verilmelidir. 86 milyon vatandaş soruyor: Milletin arazileri kimlere geçti, imar rantını kimler paylaştı, bu düzenin siyasi ve bürokratik sorumluları kimler? Bu dosya açılmalı, 40 yıllık kamu arazilerinin hesabı millete verilmelidir."

Kaynak: ANKA
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