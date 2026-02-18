Gürsel Tekin: CHP Fabrika Ayarlarına Dönecek - Son Dakika
Gürsel Tekin: CHP Fabrika Ayarlarına Dönecek

18.02.2026 20:29
Gürsel Tekin, CHP'nin geleneğini vurgulayarak partiyi fabrikaya ayarlarına döndüreceklerini belirtti.

İSTANBUL'da ilçe ziyaretleri düzenleyen Gürsel Tekin Şile'de açıklamalarda bulundu. Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği, kültürü, bakışı Türkiye'de tüm siyasi partilere örnek olan bir parti. Geriye dönüp partimizi fabrikaya ayarlarına döndüreceğiz" dedi.

Gürsel Tekin İstanbul'da ilçe ziyaretleri kapsamında Şile'ye ziyarette bulundu. Tekin ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TBMM BİR RİNG ALANI DEĞİLDİR'

Gürsel Tekin, "Biz fabrika ayarlarımıza döndüğümüzde her şeyi çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden tarif etmemize gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği, kültürü, bakışı Türkiye'de tüm siyasi partilere örnek olan bir parti. Geriye dönüp partimizi fabrikaya ayarlarına döndüreceğiz. Tabiki siyasi partiler demokratik haklarını kullanabilirler. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefetin demokratik kurallar içerisinde kullanabileceği çok farklı yöntemler vardı. Neden kürsü işgali yaparak bu yöntemi kullandılar bilmiyorum, o tabi genel merkezin almış olduğu bir karardır. Ama görüntüler çok hoş bir görüntü olmadı. Siyasette bir tutarlılık olur, grup başkanvekilleri aynı zamanda genel başkanın vekilleridir, yani söyledikleri her cümle genel başkanı bağlar. Arka tarafta sigara böreği yiyeceksiniz, ön tarafta Mahmut Tanal'ı dövdüreceksiniz. Bu ikiyüzlü siyaset CHP'nin geleneğinde olmayanın bir siyasetidir. TBMM bir ring alanı değildir, insanların birbirlerine saldırma alanı değildir. Çıkarsınız kürsüye, kürsüde meramınızı en sert şekilde anlatırsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gürsel Tekin, Güncel, Son Dakika

