(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin Gürsel Tekin, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, "Partimize ve ülkemize uzun yıllar hizmet eden Hikmet Çetin, siyasi birikimi, devlet tecrübesi ve beyefendi kişiliğiyle hafızalarımızda daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partimizin önceki Genel Başkanı, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'i kaybettik. Partimize ve ülkemize uzun yıllar hizmet eden Hikmet Çetin, siyasi birikimi, devlet tecrübesi ve beyefendi kişiliğiyle hafızalarımızda daima yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."