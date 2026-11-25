(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, İstanbul'da bir zamanlar orman, tarla veya kamu arazisi olan alanların bugün konut projelerine dönüştüğüne dikkati çekerek, "Bu mesele iktidar-muhalefet meselesi değildir. Bu mesele milletin ortak malının nasıl yönetildiği meselesidir. İstanbul'un ormanları, arazileri ve kamu taşınmazları sahipsiz değildir" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un ormanları, Hazine arazileri kimlere verildi?" diye sordu. Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ormanlar nasıl villa, AVM ve lüks sitelere dönüştü? Siyaset bu tablonun hesabını vermeli. Sarıyer'den Beykoz'a, Şile'den Arnavutköy'e, Çekmeköy'den Pendik'e kadar İstanbul'un dört bir yanında kamu arazilerinin geçmişi sorgulanmalı. İstanbul'da gündem zaman zaman Sarıyer'deki aslan tartışmasıyla meşgul oluyor. Ancak kamuoyunun önünde bundan çok daha büyük ve önemli bir mesele var: İstanbul'un ormanları, Hazine arazileri ve Milli Emlak'a ait taşınmazları hangi işlemler sonucunda yapılaşmaya açıldı? Bir zamanlar orman, tarla veya kamu arazisi olan alanlar bugün nasıl oldu da lüks villalara, kapalı sitelere, AVM'lere, otellere ve büyük konut projelerine dönüştü? Bu dönüşüm hangi kararlarla gerçekleşti? Kimler satış yaptı, kimler imar izni verdi, kimler kazanç sağladı? İstanbul'un 39 ilçesinde kamu arazilerinin hesabı verilmeli.

"HANGİ TAŞINMAZLAR HAZİNE ADINA TESCİL EDİLDİ"

Sadece Sarıyer değil; Beykoz, Şile, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan ve İstanbul'un diğer bütün ilçeleri incelenmelidir. Hangi orman alanları 2/B kapsamına alındı? Hangi taşınmazlar Hazine adına tescil edildi? Hangileri satıldı, kiralandı veya tahsis edildi? Satış tarihinde imarsız olan araziler sonradan hangi imar planlarıyla konut, ticaret, turizm veya sanayi alanına dönüştürüldü? Bir kamu arazisi imarsızken hangi bedelle satıldı, imar değişikliğinden sonra kaç kat değer kazandı? Bu değer artışının ne kadarı devletin kasasına girdi, ne kadarı özel mülkiyet sahiplerinin kazancına dönüştü? Bunlar cevaplanmadan İstanbul'un kamu arazileriyle ilgili tartışma kapanamaz."

"HİÇBİR BAKANLIK VE KAMU KURUMU DENETİMDEN MUAF DEĞİLDİR"

Tekin; imar planları, arazi satışları ve kamu taşınmazlarının yönetiminin siyasi kararların, idari işlemlerin ve hukuki düzenlemelerin kesiştiği alanlar olduğunu belirterek, bu nedenle yalnızca bugünkü yöneticiler değil, 2002 yılından bugüne kadar görev yapmış bütün ilgili merkezi ve yerel yönetimlerin kendi dönemlerindeki işlemler hakkında kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Tekin, "Hangi bakanlık hangi araziyi sattı? Hangi belediye hangi imar planını onayladı? Hangi kurum hangi kullanım iznini verdi? Siyasi sorumluluk, yalnızca açıklama yapmakla değil, kamu kaynaklarının nasıl yönetildiğini belgeleriyle ortaya koymakla yerine getirilir. Hiçbir siyasi parti, hiçbir belediye, hiçbir bakanlık ve hiçbir kamu kurumu denetimden muaf değildir" ifadelerini kullandı.

"KAMU TAŞINMAZLARI GELECEK NESİLLERİN DE HAKKIDIR"

Hazine arazilerinin milletin ortak malı olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Kamu taşınmazları gelecek nesillerin de hakkıdır. Bu alanların hukuka aykırı biçimde özel kazanca dönüştürüldüğü tespit edilirse sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmalıdır. Kimseyi belgesiz suçlamıyoruz. Ancak kamu adına soruyoruz: İstanbul'da bugüne kadar kaç hektar orman alanı orman sınırları dışına çıkarıldı? Kaç hektar Hazine arazisi satıldı? Kaç kamu taşınmazı kiraya verildi veya tahsis edildi? Kaç imarsız arazi sonradan yapılaşmaya açıldı? Kaç kamu arazisi bugün AVM, villa, otel ve lüks konut projesine dönüştü? Bu dönüşümlerde devletin elde ettiği gelir ile oluşan değer artışı arasındaki fark nedir? Kamu zararına yol açan işlemler varsa kimler sorumlu tutuldu?

İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan bağımsız ve kapsamlı bir kamu arazileri incelemesi başlatılmalıdır. 2002–2026 yılları arasındaki orman sınırı değişiklikleri, 2/B işlemleri, Hazine satışları, Milli Emlak kiralamaları, tahsisler ve imar planı değişiklikleri parsel bazında kamuoyuna açıklanmalıdır. Satış bedelleri ile sonraki değerler karşılaştırılmalı, kamu gelir kaybı olup olmadığı bağımsız biçimde hesaplanmalıdır.

"BU MESELE MİLLETİN ORTAK MALININ NASIL YÖNETİLDİĞİ MESELESİDİR"

Bu mesele iktidar-muhalefet meselesi değildir. Bu mesele milletin ortak malının nasıl yönetildiği meselesidir. Dün hangi siyasi irade görevdeyse, bugün kim yönetiyorsa, yarın kim yönetecekse aynı soruların muhatabıdır. İstanbul'un ormanları, arazileri ve kamu taşınmazları sahipsiz değildir."