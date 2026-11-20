Haber: Zeynep BOZUKLU - Kamera: Can KILINÇ

(KONYA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin'e yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatan Konyalı esnaf, artan fiyatlara tepki göstererek, "150-160 liraya çorap satıyoruz maalesef. Ben esnaf olarak bu pahalılıktan hiç memnun değilim" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın açıklamasının ardından Kapı Camii'nde cuma namazı kıldı. Namazın ardından CHP Konya İl Başkanı Refik Serttaş ile birlikte Konya sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tekin, sorunlarını dinledi.

Çorap satan bir esnafla sohbet eden Tekin, fiyatlardaki artışa dikkati çekerek, "Çorabın başına ne geldi de bu kadar pahalı oldu" diye sordu. Esnaf ise yaşadığı ekonomik sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Ben de anlamadım. 150-160 liraya çorap satıyoruz maalesef. Ben esnaf olarak bu pahalılıktan hiç memnun değilim. İki çocuğum var. Ben de onlara bir şeyler alıyorum ve bu durumdan memnun değilim. Ama bu fiyata satmazsam da kazanamıyorum. Çok kötü durumdayız. Piyasa çok kötü. Bugün bu fiyata aldığımı yarın farklı fiyata alıyorum."

Tekin, esnaf ziyaretlerinin ardından Konyalı Şair Sami'nin mezarını ziyaret etti. Burada CHP Konya İl Başkanı Refik Serttaş'a mezarlığın hikayesini soran Tekin'e, Serttaş, geçmişte yol genişletme çalışmaları sırasında dönemin belediye başkanının mezarı kaldırmak istediğini anlattı. Serttaş, "Daha önce yol genişletme sırasında o günün belediye başkanı bu mezarı kaldırmak istiyor. Ama ilahi hikmettir, greyderin motoru patlıyor. İkinci bir greyder geliyor, o da patlıyor. O günün yerel yönetimindeki başkanlarımız da mezarı bu şekilde bıraktılar" dedi.

Tekin ise anlatılanlar üzerine, "İlahi adalete sığınıyoruz. Bu memleketi soyanlara da böyle bir keramet versin" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, Konya programı kapsamında son olarak Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.