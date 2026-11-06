Gürsel Tekin, siyaset ile ticareti birlikte yürütme devrinin bitmesini istedi

(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Devlet makamı kimsenin ticarethanesi değildir. Bakan vekilleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve kamu yöneticileri. ya siyaseti seçin ya ticareti. İkisini birden yürütme devri bitmeli" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devlet makamı kimsenin ticarethanesi değildir. Bakan vekilleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve kamu yöneticileri. ya siyaseti seçin ya ticareti. İkisini birden yürütme devri bitmeli. Devletin gücü şahsi çıkarlara, milletin emaneti ticari kazanca alet edilemez. Ticaret istiyorsanız makamlarını boşaltın. Siyaset istiyorsanız ticaret çıkarlarından vazgeçin."