Gürsu\'da Tarihi Eser Kaçağı Operasyonu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, çeşitli dönemlere ait olup tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kumlukalan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler N.L. ve M.K. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.