Gürsu\'da Tarihi Eser Kaçağı Operasyonu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, çeşitli dönemlere ait olup tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kumlukalan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler N.L. ve M.K. yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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