Gürün\'de 25 yıllık AK Parti seçmeni YENİ Partili vekillere isyan etti

(SİVAS) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Sivas'ın Gürün ilçesinde vatandaşla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Uzun ve Karasu'ya, 25 yıldır AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, "Vermeye devam değil, benim mezardaki anam ağladı" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Gürün ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri dinledi.

Uzun yıllardır AK Parti'ye oy verdiğini ifade eden bir vatandaş, Ulaş Karasu'nun "Kaç seçimdir AK Parti'ye oy verdin?" sorusuna, "25 senedir AK Parti'ye oy verdim, yalan söyleyemem ben. Vermeye devam değil, benim mezardaki anam ağladı" karşılığını verdi. Cumhur Uzun'un da "O zaman şimdi 25 yılın sonunda 'Bu verdiklerimiz yanlışmış, bizi düşünmediler.' diyebilir miyiz" ifadeleri üzerine vatandaş, "Diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Vatandaş, "Koltuğa giden vatandaşa hizmeti değil, kendinin saltanatını düşünüyor vekilim" dedi. Cumhur Uzun'un, "O oy verdiğin partiden bu yıl seni ziyaret eden ya da seninle görüşen politikacı oldu mu?" diye sorduğu vatandaş, "Geçen buraya AK Partililerden gelmişlerdi. Size böyle saygılı davranıyorum, onların yakasını tutacaktım vallahi" ifadelerini kullandı.

Uzun'un, "O zaman bu seçimlerde birlikte olalım" dediği vatandaş, "Birlikte olmaya mecburuz kurtuluş yok" karşılığını verdi.