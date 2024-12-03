Gürün\'de Ahırın Çatısı Kar Yüzünden Çöktü

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SİVAS'ın Gürün ilçesinde biriken kar kütlesi nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 2 büyükbaş hayvan canlı kurtarıldı. Mehmet Çalışkan, "Devletimizden yardım istiyoruz. İneklerimiz dışarıda kaldı" dedi.

Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünün Çapak mezrasında hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Çalışkan'ın ahırının çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Olayın yaşandığı sırada ahırda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. İçeride bulunan 2 büyükbaş hayvan ise sahipleri tarafından kurtarıldı. Ahırın çatısının üzerinde yoğun bir kar birikintisi olduğunu ve bu yüzden çökme meydana geldiğini belirten Çalışkan, "70 yaşındayım, bu mezrada hanımımla birlikte yalnız yaşıyorum. Devletimizden yardım istiyoruz. İneklerimiz dışarıda kaldı" dedi.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,