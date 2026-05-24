Sivas'ın Gürün ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
N.K'nin (48) kullandığı 26 KF 270 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Nazar K. (23) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki E.K. (25), A.N.K. (15), N.K. (45), M.C.K. (26), D.K. (21), A.D.K. (1) ve N.K. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gürün'de minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?