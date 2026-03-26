GÜSODER, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'yı andı
GÜSODER, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'yı andı

26.03.2026 14:29
Güvenli Sokaklar ve Yaşama Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER), sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı vefatının 4. yılında andı.

Dernekten yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonun altında kalan Pınar'ın hastanede verdiği 23 günlük yaşam mücadelesi sonrası 28 Mart 2022'de hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Pınar'ın saygı ve rahmetle anıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu acı olay, güvenli sokak ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur. Bugün benzer acıların yaşanmaması için çağrımızı yineliyoruz. Derneğimizin temel yaklaşımı açıktır. Başta yaşam hakkı olmak üzere, insan haklarının korunması ve hayvan refahının sağlanması çizgisinde hayvanların yaşamlarını mevzuatta belirlenen şartlarda sürdürmeleri sağlanmalı, halk sağlığı ve güvenliği de eksiksiz temin edilmelidir. Türkiye'de yürürlükte bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun etkin uygulanması büyük önem taşımaktadır."

İlgili kanunun çıkarılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür edilen açıklamada, valiliği döneminde Çorum ve Erzurum'da gösterdiği kararlı tutumla sahipsiz köpek popülasyonunu sıfırlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den, bu hassasiyetini ülke genelinde sürdürmesi istendi.

Kanunun sahada etkin uygulanmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, özellikle çocukların parklar, okul çevreleri ve yol kenarları gibi alanlarda beslenen kontrolsüz hayvan popülasyonu nedeniyle risk altında olduğuna işaret edildi.

"Çocuk korkarak sokağa çıkmamalı"

Tüm belediyelere ve ilgili kurumlara sorumluluk çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5199 sayılı Kanun eksiksiz uygulanmalıdır. Sahipsiz ve başıboş hayvanların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır. Sahipsiz, başıboş hayvanlar acilen toplanmalıdır. Bu kapsamda tasma, ağızlık uygulamasının yaygınlaştırılmasına ve kamusal alanlarda denetimlerin sıklaştırılmasına ihtiyaç vardır. Bakımevi ve doğal yaşam alanları yaygınlaştırılmalıdır. Sokak güvenliği öncelikli kamu politikası haline getirilmelidir. Sokakta besleme yapılmasının önüne geçilmeli, özellikle otoban ve yol kenarlarında besleme yapanlar hakkında kamu güvenliği açısından adli ve idari işlem yapılmalıdır. Güvenli sokaklar, her vatandaşın en temel hakkıdır. Hiçbir çocuk korkarak sokağa çıkmamalı, hiçbir aile benzer acıları yaşamamalıdır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
