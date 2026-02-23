Guterres: Askeri Harcamalar 2,7 Trilyon Dolar - Son Dakika
Guterres: Askeri Harcamalar 2,7 Trilyon Dolar

23.02.2026 18:39
BM Genel Sekreteri Guterres, küresel askeri harcamaların geçen yıl 2,7 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolara yükseldiğini tespit ettiğini bildirdi.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Silahsızlanma Konferansı'nın açılış programında konuştu.

Bir kaos ve değişim döneminden geçtiklerini söyleyen Guterres, "Uluslararası hukukun temel ilkeleri pervasızca ihlal ediliyor. Yaklaşık 80 yıldır güvenlik ilişkilerini tanımlayan uluslararası düzen hızla değişiyor." dedi.

Guterres, birçok bölgede pervasızca güç kullanımının güvensizliği körüklediğini, bunun da yeni silahlanma yarışlarına zemin hazırladığını dile getirdi.

"BM, geçen yıl küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolara yükseldiğini tespit etti." diyen Guterres, bunun, tüm kalkınma yardımlarının 13 katı ve Afrika'nın tüm gayrisafi milli hasılasına eşdeğer olduğunu belirtti."

Guterres, bir süre önce, son ikili stratejik silah kontrol anlaşmasının sona ermesine tanık olduklarını aktararak, Rusya ve ABD'nin bağlayıcı silah kontrol anlaşmalarının devamına yönelik taahhütlerini takdir etti.

Nükleer silah kontrolünün değerinin kanıtlanmış olduğuna işaret eden Guterres, bunun felaketleri önlediğini, istikrarlı ilişkiler kurduğunu ve silahlanma yarışını durdurduğunu söyledi.

"Yenilenmiş bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmamız gerekiyor"

Guterres, "İleriye dönük olarak yenilenmiş bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturmamız gerekiyor. Bu, uluslararası durumun ciddi bir analizine, işbirliğinin faydalarının ve tırmanma risklerinin anlaşılmasına dayanmalı. Bu konferans, herkes için güvenli bir gelecek inşa etmede hayati rol oynama potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Dünyanın, bu konferansın ilerleme kaydetmesine ihtiyaç duyduğunun altını çizen Guterres, nükleer silahlanma yarışının durdurulması, nükleer savaşın ve uzayda silahlanma yarışının önlenmesinin, konferansın öncelikleri ve acil zorunluluğu olmaya devam ettiğini vurguladı.

Guterres, "(Konferansın hedefi) Nihayetinde nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Zorlu tartışmalardan kaçınmamanızı rica ediyorum. Gündeminizi ilerletmek için her türlü katılım fırsatını kullanın. Ortaya çıkan zorluklar konusunda yeni anlayışlar geliştirin. Anlaşmaya yönelik teknik engelleri kaldırmak için pratik adımlar atın." diye konuştu.

Kaynak: AA

