Guterres, Batı Şeria'da artan toprak işgalinin ilhak hedefini gösterdiğini söyledi

Guterres, Batı Şeria'da artan toprak işgalinin ilhak hedefini gösterdiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Sekreteri Guterres, Batı Şeria'da giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet bulunduğunu belirtti. Guterres'e göre bu durum, nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor.
BM Genel Sekreteri Guterres: ( Batı Şeria'da) Giderek daha fazla toprağın işgal edilmesine yönelik açık bir niyet var. Bu da nihai hedefin ilhak olduğunu gösteriyor
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?