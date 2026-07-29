Guterres: Kıbrıs için Barış Umudu - Son Dakika
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Guterres: Kıbrıs için Barış Umudu

Guterres: Kıbrıs için Barış Umudu
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta barışçıl çözüm için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta barışçıl ve ortak geleceğe yönelik bir istek gördüğüne işaret ederek "kapsamlı ve sürdürülebilir" çözüm için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'le ara bölgede yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Barışçıl ve ortak geleceğe yönelik bir istek gördüğüne işaret eden Guterres, "kapsamlı ve sürdürülebilir" çözüm için çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Guterres, eylüldeki BM Genel Kurul toplantısı haftası için Kıbrıs konusunda bir toplantı planlanmadığını ancak garantör ülkelerin de katılımıyla çözüme doğru kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kıbrıs'ta barışın istikrarlaştırıcı etkisi

Bölgede önemli jeopolitik hareketlilikler olduğunu belirten Guterres, "Burası, ısrarla bitmeyen birçok çatışmaya ve çatışmaların nasıl genişleyebileceğine tanık olduğumuz bir bölge." dedi.

Kıbrıs meselesinde başarılı sonuç elde edilmesinin bölge için istikrarlaştırıcı etkileri olacağına inandığını dile getiren Guterres, "Diğer taraftan Kıbrıs, sorunlarına çözüm olmadığı takdirde tehlikelere daha açık hale gelir." ifadesini kullandı.

BM Kıbrıs Barış Gücünün (UNFICYP) otoritesine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Guterres, UNFICYP'nin 60 yılı aşkın süredir hassas bir ortamda genel istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu ve etkinliğini sürdürebilmesinin tüm tarafların işbirliğine bağlı olduğunu kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres: Kıbrıs için Barış Umudu - Son Dakika

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