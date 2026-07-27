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Guterres Kıbrıs'ta!

Guterres Kıbrıs\'ta!
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in temsilcisi Cuellar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığındaki kabulde Erhürman, Cuellar ile bir saat görüştü.

Cuellar, Erhürman ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Genel Sekreter'in bugün öğleden sonra Kıbrıs'a gelmesini beklediklerini belirten Cuellar, Guterres'in yarın KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini, ardından akşam yemeğinde iki liderle bir araya geleceğini ifade etti.

Cuellar, bu ziyaretin Genel Sekreter'in Kıbrıs'a bağlılığının göstergesi olduğunu, Guterres'in görev yaptığı 10 yıl boyunca Kıbrıs sorunuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Şahsi Temsilci Cuellar, Genel Sekreter'in mevcut çabaları desteklemek, olası müzakere ihtimaline yönelik sürecin ilerletilmesine katkı sağlamak ve liderleri dinlemek amacıyla Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres Kıbrıs'ta! - Son Dakika

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