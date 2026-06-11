Guterres'ten ABD-Iran Tırmanışına Endişe - Son Dakika
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Guterres'ten ABD-Iran Tırmanışına Endişe

11.06.2026 20:25
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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran arasındaki artan saldırılardan derin endişe duydu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ABD ile İran arasında tekrar başlayan saldırılardan ve artan düşmanca söylemlerden "derin endişe" duyduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar ile İran'ın Körfez ve ötesindeki, çatışmanın tarafı olmayan komşu ülkelere yönelik saldırılardan ve düşmanca söylemlerin önemli ölçüde artması da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki devam eden tırmanıştan derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreter'in, uluslararası hukuka uygun olarak seyrüsefer hak ve özgürlüklerinin kullanılmasına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı, ayrıca tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve sivilleri korumak için mümkün olan tüm önlemleri alma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, ilerlemenin tek yolunun gerçek diyalog ve müzakerelerden geçtiğini yineliyor. ABD ve İran'ı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilerletecek barışçıl, kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik çabalarını ikiye katlamaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten ABD-Iran Tırmanışına Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Funda Özlem Yusuf Funda Özlem Yusuf:
    umarım hayvanlar bu çatışmalardan zarar görmez ????? 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Basaran Yusuf Basaran:
    bu tırmanış tehlikeli çünkü sivil trafiği etkiliyo ve deniz yolları güvenliği riski var tüm bu saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyo diyalog olmadan bu böyle devam edecek bölge için berbat durum 0 0 Yanıtla
  • Aylin Akın Aylin Akın:
    valla fotoğraf veya video görmeden bu haberlere inanmak zor ya 0 0 Yanıtla
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