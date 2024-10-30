Guterres'ten Beyt Lahiya Saldırısına Kınama

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Beyt Lahiya bölgesindeki saldırısını kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in saldırıya ilişkin tepkisini aktardı.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'in Beyt Lahiya bölgesinde saldırısı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğü haberlerini "derin şok" içinde karşıladığını kaydetti.

Çok sayıda sivilin öldürülmesi, yaralanması ve yerinden edilmesini kesin şekilde kınadığı belirtilen Guterres'in, "Tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeli ve sivilleri korumalı." çağrısında bulundu.

Guterres, Gazze'nin kuzeyindeki yıkıma da dikkati çekti.

İnsani yardımın engelsiz ve güvenli bir şekilde sevk edilmesi gerektiğinin altını çizen Guteress, "Gazze'deki ölü sayısı kabul edilemez düzeyde. Acilen ateşkese ihtiyaç var." vurgusunu yaptı.

Guterres, akan kanın hemen şimdi durdurulması gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 102 kişinin hayatını kaybettiği, 287 kişinin yaralandığı belirtilmişti.