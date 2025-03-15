Guterres'ten Ermenistan-Azerbaycan Barış Anlaşması Açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan'ın onlarca yıldır süren çatışmaları sona erdirecek bir barış anlaşması taslağına ilişkin müzakereleri tamamladığına dair açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri'nin ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde tarafların kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ve bölgede uzun vadeli barışın sağlanması adına çözülmemiş tüm meselelerin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan, aralarında on yıllardır süren çatışmalara son verecek bir barış anlaşması üzerinde mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada Ermenistan ile "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisi Anlaşması" taslağının metni üzerindeki müzakerelerin tamamlandığını bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da barış anlaşmasının "imzalanmaya hazır" olduğunu belirtti.

1988'den beri Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesine ilişkin anlaşmazlık bulunuyor. 1994'te ateşkes ilan edilmesinden bu yana sınır boyunca zaman zaman çatışmalar rağmen barış görüşmeleri devam ediyordu.