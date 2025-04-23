Guterres'ten İstanbul Depremlerine Destek

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Guterres, BM'nin İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" diye konuştu.