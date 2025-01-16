Guterres'ten Lübnan'a Destek Ziyareti - Son Dakika
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Guterres'ten Lübnan'a Destek Ziyareti

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'ın durumu için dayanışma ve destek sözü verdi.

16.01.2025 23:17
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Lübnan'daki ve bölgedeki durumu ele aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Buhabib, BM Genel Sekreteri Guterres'i Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda karşıladı.

Buhabib ve Guterres, havalimanında yaptıkları toplantıda Lübnan'daki ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ziyaretinin art arda gelen krizler, iç ve dış olaylardan sıkıntı çeken Lübnan ile derin bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.

Guterres, Lübnan'ın bölgenin barış, güzellik ve refah dolu hale dönmesi için BM'nin Lübnan'daki tüm sektörleri tüm imkanlarıyla destekleyeceğini, Lübnan'ın ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

Verecekleri desteğe ilişkin Guterres, Lübnan'ı ve istikrarını desteklemek için BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve ülkedeki diğer BM kurumlarının çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de ülkesinin uluslararası meşruiyete bağlı ve barıştan yana olduğunu kaydetti.

BM'nin Lübnan'ın bağımsızlığı ve egemenliğine verdiği destekten memnuniyetini ifade eden Buhabib, ülkesinin yaşadığı ekonomik krizi aşması ve İsrail saldırılarının geride bıraktığı yıkımın yeniden inşası için BM'nin üstlendiği role güvendiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres'ten Lübnan'a Destek Ziyareti - Son Dakika

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