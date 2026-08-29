Guterres'ten Nükleer Test Çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silah ülkelerini testleri durdurmaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silaha sahip tüm ülkeleri, mevcut moratoryumları sürdürmeye ve Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı yürürlüğe koymaya çağırdı.
Guterres, ABD merkezli sosyal medya platformundan, nükleer silah testleri hakkında paylaşım yaptı.
Nükleer testlerin "güveni sarstığını" belirten Guterres, testlerin nükleer silahlanma yarışını körüklediğini kaydetti.
Nükleer silah sahibi ülkeleri, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı (CTBT) yürürlüğe koymaya çağıran Guterres, "Nükleer testlere son verme taahhüdümüzü yeniden teyit edelim." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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