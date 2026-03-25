Guterres'ten Sudan'daki İHA Saldırısına Kınama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres'ten Sudan'daki İHA Saldırısına Kınama

Guterres\'ten Sudan\'daki İHA Saldırısına Kınama
25.03.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Doğu Darfur'daki İHA saldırısını kınadı ve sağlık tesislerinin korunmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, cuma günü Sudan'ın Doğu Darfur eyaletindeki Dain Eğitim Hastanesi'ne düzenlenen ve aralarında çocuklar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu en az 60 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrulanmış verilerine göre Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da sağlık tesislerine zarar veren 200'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırılarda 2.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter, tüm tarafların, özellikle sağlık personelini ve sağlık tesislerini koruyan ve sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası insani hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesini talep etmektedir" dedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin taraflara çatışmaları derhal azaltma ve silahlı çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata varma çağrısı yaptığını belirtti.

Dujarric, Guterres'in taraflara, kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı, kapsayıcı ve Sudan'ın sahiplendiği bir siyasi süreç yönünde çaba göstermek üzere müzakere masasına dönerek BM Sudan Özel Temsilcisi de dahil olmak üzere arabulucularla işbirliği yapma çağrısını da yinelediğini vurguladı.

Dujarric, "BM, Sudan'daki çatışmaları sona erdirmek ve kalıcı barışa giden yolun önünü açmak üzere atılacak samimi adımları desteklemeye hazırdır" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:28:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.