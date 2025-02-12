Guterres\'ten Yemen\'de Alıkonan WFP Çalışanına Kınama

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'in kuzeyinde Husilere bağlı makamlarca alıkonulan bir Dünya Gıda Programı (WFP) çalışanının hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Ailesine ve WFP meslektaşlarına en derin taziyelerimi sunuyor ve alıkonulan tüm meslektaşlarım ve aileleriyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Husileri söz konusu olaya dair açıklama yapmaya çağıran Guterres, "derhal, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunduğunu" belirtti.

Yemen'de insani yardım ve diplomatik personelinin alıkonulmaya devam edilmesinden duyduğu endişeyi vurgulayan Guterres, "keyfi olarak alıkonulmaların devam etmesinin kabul edilemez" olduğu ve bu tür tutukluların "koşulsuz olarak derhal serbest bırakılmaları çağrısı" yaptı.

Guterres, ayrıca, BM'nin "Yemen halkına hizmet sunma çabalarında çalışanlarının emniyet ve güvenliğini sağlamak için uygun tedbirleri almaya devam edeceğini" yineledi.

WFP'de 2017'den beri görev yapan söz konusu insani yardım çalışanının "23 Ocak'ta Husilere bağlı makamlarca keyfi olarak gözaltına alınan 7 yerel çalışandan biri olduğu" ve 11 Şubat'ta öldüğü açıklanmıştı.