Güven Hastanesi'nden 50. Yıl Sergisi - Son Dakika
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Güven Hastanesi'nden 50. Yıl Sergisi

23.05.2025 22:23
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Güven Hastanesi, 50. yılı dolayısıyla '50 yıl 50 eser' sergisi açtı. Sergi, sanat ve sağlığı buluşturuyor.

(ANKARA)- Güven Hastanesi'nin 50'inci yılı dolayısıyla 2'inci TBMM Binasında bulunan Sığınak'ta  "50 yıl 50 eser" sergisi açıldı. Açılış konuşmalarını Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptı.

Güven Hastanesi'nin 50'inci yılı dolayısıyla, 1942 yılında TBMM için sığınak olarak inşa edilen ve 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan 2'inci TBMM Binası'nda bulunan Sığınak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliği ile düzenlenen "50 yıl 50 eser" sergisi açıldı. Açılış konuşmalarını Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptı.

Sergiye ilişkin konuşan Gökhan Yazgı, "Bugün burada insanı iyileştiren iki büyük gücün sağlık ve sanatın bir araya geldiği çok özel bir serginin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Güven hastanesinin yarım asırlık onurlu geçmişine saygı duruşu taşıyan 50 yıl 50 eser sergisi yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda hayatı ve insanı dönüşümü merkezine alan bir kültürel miras projesidir" ifadelerini kullandı.

"Sığınak artık yalnızca koruyan değil, ilham veren bir işlev üstlenmiştir"

Serginin düzenlendiği Sığınak Sanat ve Teknoloji Alanı'na ilişkin konuşan Gökhan Yazgı, "Sığınak, kendi başına bir hafıza mekanı bir dönüşüm sembolüdür. 1942 yılında 2. Dünya Savaşı'nın gölgesinde TBMM için sığınak olarak inşa edilen bu yapı 2021 yılında Bakanlığımız tarafından restore edilerek sanatın ve sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur. Cumhuriyet müzesi bünyesindeki Sığınak, Sanat ve Teknoloji için Alan adıyla hayat bulan bu mekan, artık yalnızca koruyan değil, düşünen, anlatan ve ilham veren bir işlev üstlenmiştir" dedi. Yazgı, şunları kaydetti:

"İlk kez bugün gün yüzüne çıkan şifa temalı tılsımlı eserlerden yapay zekayla yeniden canlandırılmış Atatürk arşivlerine, Osmanlı'dan bugüne uzanan seçki... Sanatın olduğu kadar bilginin belleğin bilincin de sergisine dönüşmüştür. Bu topraklarda, sanat, milletin ortak hafızasıdır anlayışıyla çalışıyoruz. Bugün burada gördüğümüz yalnızca sanatın estetiği değil, aynı zamanda insanı yaşatma ve anlamlandırma çabamızın bir tezahürüdür."

Banu Küçükel, sergiye ilişkin, "Güven Hastanesi olarak 50 senelik yolculuğun kıymetini anlamlandırmak için sayfalarca tarih onlarca başarı ve binlerce insan hikayesini sizlere anlatabilirdik. Ancak biz bugün bu uzun yolculuğu anlatmak yerinde sanatın ışığında fırça renkleriyle gölgenin, ışığın büyülü diliyle ve müziğin şifalandırıcı gücüyle ruhlarımızı bir es vermeyi, özümüzün gözüyle ana bakmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

"50'inci yılımızı 50 eser ile kutluyoruz"

Serginin 2'inci TBMM Binasında, Sığınak'ta yapılmasını 'anlamlı' bulduğunu ifade eden Küçükel, " Sergiyi, tarihin derinliklerinde düzenlemek bizim için çok anlamlı. Çünkü biz geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir kurum olarak her zaman tarihle barışıp geleceğe umutla bakmayı benimsedik. Birbirinden değerli sanatçılarımızın katkılarıyla 50'inci yılımızı 50 eser ile kutluyoruz. Bu sergi sadece bir hatırlama değil, aynı zamanda bir teşekkürdür" dedi. Banu Küçükel konuşmasında şunları söyledi:

"Kurucularımız doktor Ahmet ve Aysun Küçükel olmak üzere 50 yıllık güven tarihinde kuruma katkı veren, güvenen ve bizimle büyüyen bütün yol arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza ve özellikle bu anlamlı etkinliği mümkün kılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın değerli yöneticilerine ve tüm güven ailesine saygıyla sevgiyle ve içimden açan büyük bir sevinçle teşekkürü borç biliyorum. Bir kurumu 50 yıla taşıyan unsur, binalar, cihazlar ya da başarı tabloları değil, bir kurumu yaşatan derinleştiren o kurumun kültürü, değerleri ve insanlarıdır. O insanlar ki hem şifa verir hem iyileştirir hem umut verir ve geride çok güzel iz bırakır. İşte Güven Hastanesi tam da budur. Bir iz bırakma hikayesidir, bir memleket sevdasıdır."

Sergi 11 Haziran 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güven Hastanesi'nden 50. Yıl Sergisi - Son Dakika

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