Güven Hastanesi'nden Mobil MR Atılımı

(ANKARA) - Güven Hastanesi, mobil MR sistemini, klinik uygulamada kullanıma sundu. Güven Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Emmez, "Dünyada yeni gelişmeye başlayan bir sistem ve bu MR aslında planlanırken tamamen yoğun bakımda, implantlı olan hastalarda 'biz MR'ı hastaya taşıyalım felsefesiyle' yapılmış bir şeyken dünyada ilk defa merkezimizde 30'a yakın hastaya beyin ameliyatlarında bu cihazı kullanmaya başladık ve sonuçlar son derece iyi" dedi.

Güven Hastanesi, yapay zeka destekli görüntüleme altyapısı ve ultra düşük manyetik alan teknolojisini bir araya getiren mobil MR sistemini, dünyada ilk kez klinik uygulamada kullanıma sundu.

Güven Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Emmez, mobil MR sisteminin ameliyat süreçlerine sağladığı katkıları, kullanım alanlarını ve cihaz ile ilgili bilgileri paylaştı.

Emmez, MR sistemi cihazı ile ilgili şunları söyledi:

"Standart MR'larda yüksek manyetik alanlar kullanılıyor ve büyük cihazlar. Bu yeni gelişen teknoloji sayesinde MR'ı bir ultrason cihazı gibi taşıyıp hastanın yanına götürmeniz söz konusu. Bunun tabii birçok özelliği, avantajı var. Yoğun bakımlardaki hastalarda, çocuk hastalarda ve kritik hastalarda MR'a taşıyamadığımız hastalar oluyor. Bu cihazın asıl geliştirilme sebebi mobilize edemediğimiz, MR'a taşıyamadığımız hastaları yoğun bakım şartlarında hastanın yanına MR'ı götürüp MR çekmek. Bunu yapabilmeniz için de MR'ın hareketli olması lazım. Standart MR'larda yüksek manyetik alan varken bu cihazlarda çok düşük manyetik alan kullanılıyor, bu sayede de mobilize etme şansımız var. Birçok hastada implantlar yüzünden hastalara MR çekemiyoruz. Düşük manyetik alan sayesinde implantlı hastalarda MR'a uyumlu olmayan hastaların hepsini MR'a alma şansımız var."

Yüksek manyetik alan bize iyi görüntü sağlıyor, yapay zeka özelliği sayesinde görüntü kalitesini arttırıyor. Tabii ki bir standart MR kalitesinde bir görüntü kalitesi elde etmek mümkün değil ancak son derece güvenli ve bilgi verecek düzeyde MR görüntüleri elde etmek mümkün oluyor. Burada tabii yanlış bilgilendirme önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor, bu bizim ayrıntılı tanıda kullandığımız hastalıklara rutin yapmamız gereken bir şey değil, MR'a giremeyecek hastalarda ve kritik durumdaki hastalarda kullandığımız bir şey.

"Ameliyatın ve hastanın güvenliğini arttırıyor"

Burada ilginç olan, dünyada yeni gelişmeye başlayan bir sistem ve bu MR aslında planlanırken tamamen yoğun bakımda, implantlı olan hastalarda 'biz MR'ı hastaya taşıyalım felsefesiyle' yapılmış bir şeyken dünyada ilk defa merkezimizde 30'a yakın hastaya beyin ameliyatlarında bu cihazı kullanmaya başladık ve sonuçlar son derece iyi. Bu ne işe yarıyor? Bir ameliyatın güvenliğini arttırıyor iki hastanın güvenliğini arttırıyor ve ameliyatın kalitesini arttırıyor çünkü beyin ameliyatlarında özellikle bazı tümörlerde geride kalan tümörü saptamakta ameliyat sırasında mikroskop görüntülü ya da kritik bölgeye yakınlığınızı saptamakta zorluklar yaşıyorsunuz ve dünyada birçok firma aslına bakarsanız bu handikapı ortadan kaldıracak teknolojiler üzerinde çalışıyor."

"MR'ı hastanın başına getiriyoruz. Ameliyat sırasında görüntülerimizi alıyoruz"



MR sistemi cihazının, ameliyatlarda kullanım sürecini anlatan Emmez, şöyle devam etti:

"Biz hasta henüz ameliyat masasındayken ameliyatı sonlandırmadan daha MR'a hastayı alıyoruz, MR'ı hastanın başına getiriyoruz. Ameliyat sırasında görüntülerimizi alıyoruz ve geride tümör kalıp kalmadığını, herhangi gözle göremediğimiz alanlarda sorun olup olmadığını saptayıp ona göre ameliyatı sonlandırıyoruz ya da devam ediyoruz. Şu anda dünyada bunu ilk kullanan merkezi diyebilirim ameliyat amacıyla. Onun dışında da çocuk hastalarında, travmalarda, yoğun bakımdaki ağır kalp damar hastalarında MR'a taşıyamadığımız hastalarda son derece güvenli ve kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz."



ABD'de üretilen mobil MR sisteminin ameliyatlarda kullanılmasının, üretici firmanın da dikkatini çektiğini belirten Emmez, "Tabii cihazın gelişimi esnasında asıl hedef yoğun bakımda mobilize olamayacak hastalarda ve MR'a gidemeyecek hastalarda geliştirme fikriyken üreticinin de aklına gelmeyecek şekilde ameliyatlarda kullanılması onların da dikkatini çekti. Sonuçlarımızı onlarla da paylaştık, onlar için de şaşırtıcı oldu. Şimdi ortak çalışmalarla bunun daha ileriye nasıl götürebiliriz onlarında planlamalarını yapıyoruz" dedi."Kapalı MR'a giremeyecek hastalar için avantajlı olabilir"

Emmez, yapay zekanın bu alanda "çok kıymetli" olduğunu vurgulayarak, "Yapay zekanın da en önemli kısmı veri yani veri verdikçe elinizdeki sonuçları daha başarılı hale getiriyorsunuz dolayısıyla bu sistemin bugünden daha iyiye gideceği çok aşikar" diye konuştu.

Bu cihazın, diğer MR'lara göre, fobisi olan, kapalı alana giremeyecek hastalar için de bir avantaj olduğnu anlatan Emmez, "Çünkü kapalı, büyük bir tünel gibi bir şeye girmiyorsunuz. Sadece kafanızın içine girdiği küçük bir kutu gibi düşünün bunu. Bu da klostrofobik, kapalı MR'a giremeyecek hastalar için avantajlı olabilir, ama tekrar söylüyorum: Bu bir ayırıcı tanıda değil, ama beynin içinde bir sorun var mı yok mu, bunu bize tomografiden daha iyi, ama standart MR'dan biraz daha alt kalitede gösteren bir sistem. Bu anlamda da birçok hastaya fayda sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.