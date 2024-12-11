Güvenç Apartmanı Davası Yarın Görülüyor - Son Dakika
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Güvenç Apartmanı Davası Yarın Görülüyor

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin davasında karar duruşması yarın yapılacak, aile adalet bekliyor.

11.12.2024 12:16
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(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında karar duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi Güvenç Apartmanı'nda annesi ve kardeşlerini kaybeden Emine Biçici, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Biçici, "Sanığın olası kast ile yargılanmasını çok isterdik ama bilinçli taksirle yargılanması alacağı en üst cezada bizi asla tatmin etmeyecek ama en azından geç kalan adaletin varlığını hatırlayacağız" dedi.

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müteahhit Ahmet Kara hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Güvenç Apartmanı'nın karar duruşması yarın Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeye gönderdiği mütalaada binanın müteahhidi sanık Ahmet Kara'nın bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılarak tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

"Olası kast ile yargılanmasını isterdik..."

Karar duruşması öncesi Güvenç Apartmanı'nda annesi ve kardeşlerini kaybeden Emine Biçici, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Biçici, şunları kaydetti:

"Maalesef ki apartmanın yapımında bir çok suçlu var bazıları vefat ettiği için Ahmet Kara'nın alacağı cezayı bekliyoruz. Olası kast ile yargılanmasını çok isterdik ama bilinçli taksirle yargılanması alacağı en üst cezada bizi asla tatmin etmeyecek ama en azından geç kalan adaletin varlığını hatırlayacağız. Yarınki duruşma ailemizi toprağa emanet ettiğimizden beri beklediğimiz en önemli dava olacak. Dilerim ki bütün suçlular zamanında en ağır cezayı alırlar ve bir daha ev değil, ağaç bile dikerken devlet de önlemini alması gerektiğini bilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güvenç Apartmanı Davası Yarın Görülüyor - Son Dakika

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