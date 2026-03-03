Güvenli Okullar Çağrısı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Okullar güvenli olmak zorundadır. Öğretmenlerimiz korkuyla değil, itibarla görev yapmalıdır. Tekrar tekrar söylüyoruz: Önlem alın. Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik için taziye mesajı paylaştı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bir öğretmenimizi daha şiddete kurban verdik. Bu acı yalnızca bir ailenin değil, hepimizin acısıdır. Ne öğrencilerimizi bu vahşilikten koruyabiliyoruz, ne öğretmenlerimizi… Okullar güvenli olmak zorundadır. Öğretmenlerimiz korkuyla değil, itibarla görev yapmalıdır. Tekrar tekrar söylüyoruz: Önlem alın. Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."