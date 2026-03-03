Güvenli Okullar Çağrısı - Son Dakika
Güvenli Okullar Çağrısı

03.03.2026 12:26
Yavuz Ağıralioğlu, öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümüne üzülerek okulların güvenli olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Okullar güvenli olmak zorundadır. Öğretmenlerimiz korkuyla değil, itibarla görev yapmalıdır. Tekrar tekrar söylüyoruz: Önlem alın. Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur Çelik için taziye mesajı paylaştı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Bir öğretmenimizi daha şiddete kurban verdik. Bu acı yalnızca bir ailenin değil, hepimizin acısıdır. Ne öğrencilerimizi bu vahşilikten koruyabiliyoruz, ne öğretmenlerimizi… Okullar güvenli olmak zorundadır. Öğretmenlerimiz korkuyla değil, itibarla görev yapmalıdır. Tekrar tekrar söylüyoruz: Önlem alın. Fatma Nur Çelik öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
