İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, İran devleti ve silahlı kuvvetlerinin ABD'nin deniz ablukasını kırma konusunda kararlılığını koruduğunu belirterek, "Ablukayı kırmaya kararlıyız." dedi.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin İran'a abluka planlarının, "başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzak ve sonuçsuz" olduğunu ifade etti.

Washington yönetiminin planlarını eleştiren Rızai, İran halkının, silahlı kuvvetlerinin ve devletin tüm kurumlarının ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlığa tüm güçleriyle karşılık verme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da dün yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukasını askeri yöntemlerle kırmanın yolları olduğunu ve yakın zamanda bu yönde adımlar atacaklarını belirtmişti.