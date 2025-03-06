Güvenlikten Vatmanlığa: Kadınların Azmi ile Başarıya Ulaşan Tuğba Çörtük

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Güvenlikten vatmanlığa: Hayalinin peşinden giden kadın başarıya ulaştı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğba Çörtük, metro sistemlerine duyduğu ilgi nedeniyle vatmanlık mesleğini ile başarının kapılarını araladı. Zamanla bu ilgisini mesleğe dönüştürmek isteyen Çörtük, bir karar alarak güvenlik görevinden ayrıldı ve vatman olmak için harekete geçti.

Mesleğini büyük bir tutkuyla yapan Tuğba Çörtük, kadınların her alanda var olabileceğini belirterek, ilk başlarda kadın vatman fikrine alışık olmayan bazı yolcuların şaşkınlık yaşadığını ancak zamanla bu algının değişmeye başladığını ifade etti.

Uzun ve yoğun bir eğitim sürecinden geçen Çörtük, teknik bilgilerini geliştirerek sınavları başarıyla tamamlayarak 10 yıldır vatman olarak çalıştığını söyledi. Çörtük, "Bu mesleği seçmemi nasıl nedeni çok hevesliydim. Çok merakım vardı. O yüzden kendimi bir anda tabi sınavın içinde buldum. Kazanınca da bir kaç yıl eğitim aldım. Ondan sonra da Batman olarak 10 yıldır devam ediyorum. 2014 yılında metroya girdiğimde özel güvenlik görevlisi soru olarak çalışıyordum. Tabi o mesleğini de bana bir getirisi o da çok güzel silah kullanmayı öğrendim. Benim metrolara ilgim vardı. Burada da sınav açılınca direk sınava girip kazandım ve şu an 10 yıldır sürücü olarak devam ediyorum" dedi

Kadınların istek ve azmi olduğunda her işin üstesinden geleceğini aktaran Çörtürk, "Toplumda kadınların bu tarz işlerde zorlanacağına dair bir algı var ama aslında yeterince istek ve azim olduğunda her işin üstesinden gelinebilir. İlk başladığımda bazı yolcular şaşkınlıkla karşılıyordu ama artık alışıldı. Kadınların her meslekte başarılı olabileceğini gösterdikçe bu algı da değişecek" ifadelerini kullandı.

Çörtük, "Bizim toplumumuza göre vatmanlık biraz zor kadının yapamayacağı bir iş gibi gözüküyor. Ama içine girdiğin zaman bir de kadın isterse zaten her şeyin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Yani güzel bir meslek seviyorum. Her kadının da yapabileceğini yani insanların ya da bayanların gözlerinin korkmadığı takdirde her işin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. İşin açığı tabi dışarıdaki insanlar birazcık tabi tedirgin de olabiliyorlar. Çok hoşlarına da gidiyor, tebrik de edebiliyorlar. Hatta ilk başladığım zamanlarda bir erkek gelip 'Siz mi kullanacaksınız?' deyip kapıyı açtı. Bende 'Evet ben kullanacağım' dedim. O zaman ben sizin trene binmem dedi. Bende 'Tabi bir sonraki trene binebilirsiniz' diye uyarmıştım. Yani toplum olarak biraz ön yargımız var bayanların yani bu tarz işleri daha ağır işleri yapmasına karşı ama dediğim gibi inşallah daha da çoğalacağız. Daha da güzel günler bizi bekliyor olacak. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin yeter ki içindeki o gücü hissetsin" diye konuştu.