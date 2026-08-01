Güvenpark'taki eylemde rahatsızlanan er gazi Erdal Özdemir, memleketine götürülürken hayatını kaybetti
Er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
(ANKARA) - Er şehit yakınları ve gazilerin eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta sürdürdüğü eyleme katılan er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Er Şehit ve Er Gaziler Platformu üyeleri, 20 gündür Güvenpark'ta eşit özlük haklarına ilişkin taleplerinin karşılanması için eylemlerini sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, er gazi Erdal Özdemir, rahatsızlanmasının ardından dün memleketine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Şehit yakınları ve gaziler, Özdemir için Güvenpark'ta Yasin-i Şerif okudu.
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