Guyana'da Feribot Kazasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi - Son Dakika
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Guyana'da Feribot Kazasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

21.07.2026 09:59
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Guyana'da alabora olan feribotta 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Güney Amerika ülkesi Guyana'da feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı, kayıp 83 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Guyana Başbakanı Mark Phillips, alabora olan MV Barima feribotundaki can kaybına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Phillips, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye, kurtarılanların sayısının ise 69'a yükseldiğini ifade etti.

Feribotun alabora olması sonucu kaybolan 83 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Phillips, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Phillips, resmi kayıtlarda feribotta 133 yolcu bulunduğunun yer aldığı ancak yapılan incelemelerde gemide 18'i mürettebat toplam 179 kişinin bulunduğunun belirlendiği bilgisini paylaştı.

MV Barima feribotu, Georgetown'dan Port Kaituma'ya yaptığı sefer sırasında 19 Temmuz'da alabora olmuştu.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Guyana, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guyana'da Feribot Kazasında Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi - Son Dakika

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