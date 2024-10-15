Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Desteği - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Desteği

Güzelbahçe Belediyesi, devlet okullarına giden öğrencilerin ulaşım sorununu çözmek amacıyla sabah ve akşam ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Başkan Mustafa Günay, bu hizmetin eğitim hakkının sağlanması için önemli olduğunu vurguladı.

15.10.2024 10:09  Güncelleme: 10:49
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki devlet okullarına giden öğrencilerin ulaşım sorununu çözmek için sabah ve akşam ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe'de eğitim gören devlet okuluna giden öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sağlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Eğitim en büyük haktır, eğitime sağlıklı koşullarda erişmeleri için öğrencilerimize bu hizmeti sağlıyoruz" diye konuştu.

"Eğitimden tasarruf olmaz"

Günümüzde eğitimin, her çocuğun hakkı olduğunu ve eğitime erişim, çocukların geleceğini şekillendiren önemli bir faktör olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bazı aileler ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarının eğitimine destek olmakta güçlük çekiyorlar. Bu noktada, belediye olarak sunduğumuz "Okul Servis Desteği" ihtiyaç sahibi ailelere büyük bir katkı sağlamakta. Bazı okullarımız toplu taşıma güzergahları üzerinde olmuyor ya da yürüme mesafesinden çok olan öğrencilerimiz var. Bizler de öğrencilerimizin daha rahat okullarına ulaşım sağlamaları için servis hizmeti başlattık. 3 servisimiz sabah ve akşam hizmet veriyor. Aslında bu uygulamamızı her yıl yapıyoruz. Fakat bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle servislerin kaldırılması durumu oluştu. Bürokratlarımızla görüştük, bunun öğrenciler ve veliler açsından sıkıntı yaratacağını gördük ve servise tekrar devam ettik. Eğitimden tasarrufu olmaz dedik. Bizler eğitimli toplumlar istiyorsak çocuklarımızın bu imkana rahat ulaşabilmelerini sağlamalıyız. Eğitim, barınma ve sağlık bir haktır. Bir devlet toplumuna bunu sağlayamıyorsa hiçbir ilerleme kaydedemez. Okullar açık olduğu sürece servis hizmetimiz devam edecek" diye konuştu.

"Milli Eğitim yapmıyorsa biz yapmaya hazırız"

Başkan Günay konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer ki biz eğitimin bir hak olduğunu ve bu hakkı öğrencilerimizin alması için bürokratik engelleri rağmen yargılanacaksak da buna da hazırız ama öğrencilerimizin bu sıkıntıları yaşamasına da gönlümüz razı olamazdı. Onlar eğitimlerini alsınlar gerekirse biz hakim karşısına çıkar gereken savunmamızı da yaparız. Biz yerel yöneticililer olarak öğrencilerimiz için gereken her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve yapacağız. Okullar başlamadan devlet okullarımızın tadilat ve tamirat işlerini yaptık. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin çanta ve kırtasiye eksiklerini tamamladık. Eğer ki temizliği yapılmıyorsa onu da yapmaya hazırız. Milli Eğitim bize bıraksın biz yaparız. Okulların bu halde bırakılması öğrencilerimizin iyi eğitim almasına engel. Biz çocuklarımız daha iyi koşullarda eğitim almasını istiyoruz. Bu görevi de en iyi şekilde yapmaya hazırız."

Kaynak: ANKA

Mustafa Günay, Güzelbahçe, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Desteği - Son Dakika

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