Güzelbahçe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Güzelbahçe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Güzelbahçe Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Denizlerden Zafer'e Fener Alayı düzenlenecek ve Devrim Seyrek konser verecek.

28.08.2024 15:44
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(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Güzelbahçe'de 'Denizlerden Zafer'e Fener Alayı' düzenlenecek, ardından Devrim Seyrek konser verecek.

Şanlı zaferin yıl dönümünde, Güzelbahçe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Genco Erkal Açık Hava tiyatrosu olacak. Anadolu rock müziğinin güçlü sesi sanatçı Devrim Seyrek, saat 21.00'de gerçekleştirilecek konserde Güzelbahçelilerle buluşacak. Önce Üç Fidan anıtın önünde toplanacak olan vatandaşlar, ellerinde meşalelerle Amfi tiyatroya kadar yürüyecek ardından Devrim Seyrek Amfi tiyatroda birbirinden güzel şarkılarıyla vatandaşlara zafer coşkusu yaşatacak.

"30 Ağustos, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının bir sembolü"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı gündür. 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferle taçlanmıştır. Bu zafer, sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. 30 Ağustos, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının bir sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün liderlikleri ve kahraman Türk ordusunun fedakarlıkları sayesinde kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Bu şanlı zaferi en coşkulu şekilde kultlamak için bizlerde bir dizi etkinlik düzenleyeceğiz. Önce zafer yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz ardından Devrim Seyrek'in bir birinden güzel ezgileriyle zafer coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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