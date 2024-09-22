Güzelbahçe\'de 50 Yaş ve Üzeri İçin Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Açıldı

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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi'nin hayata geçirdiği 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet edecek olan 'Güzelbahçe Belediyesi Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde açıldı.

Güzelbahçe Belediyesi'nin hayata geçirdiği 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet edecek olan 'Güzelbahçe Belediyesi Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

50 Yaş ve üzeri Güzelbahçeli vatandaşların kendi yaşıtları ile hem sağlık hem sosyalleşme adına bir araya gelecekleri merkezde, satranç, akıl oyunu, okuma grupları, felsefe etkinliği, müzik/koro grubu, doktor bilgilendirme hizmeti, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı, beslenme uzmanı, fiziksel aktivite, doğa yürüyüşü, yazma atölyesi yer alıyor.

Günay: "Yaşlılarımız geçmişimizin aynasıdır"

Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'mizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu merkezimiz, yalnızca fiziksel bir mekan olmanın ötesinde, yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Biliyoruz ki, sağlıklı yaş almak sadece bedensel sağlıkla sınırlı değildir. Ruhsal ve sosyal sağlık da bu sürecin çok önemli bir parçasıdır. Bizler de bu anlayışla hareket ediyor, yaşlılarımızın hem bedenlerini hem de zihinlerini canlı tutacak, sosyal hayatla iç içe olmalarını sağlayacak bir ortam sunuyoruz. Bu merkezde, çeşitli sağlık hizmetleri, fiziksel aktiviteler, sosyal etkinlikler ve eğitim programları ile sizlerin daha aktif, mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini hedefliyoruz. Sağlıklı yaş almak, bir toplumun gelişmişliğinin de en büyük göstergelerinden biridir. Biz de belediye olarak, her yaş grubundan vatandaşımıza yönelik projelerle bu anlayışı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı bireyler mutlu toplumlar oluşturur ve mutlu bir toplumun temeli sağlıklı yaş almaktan geçer. Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, sizlerin bir araya geleceği, sosyalleşeceği ve yaşamınıza değer katacak bir yer olacak. Bu projeyi hayata geçirmekte emeği geçen başta eşim Nermin Hanım'a, tesisi bize kazandıran rahmetli Ayşe Mayda'ya ve tabii ki siz değerli büyüklerimize, toplumumuza kattığınız değerden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor, bu güzel tesisimizin tüm Güzelbahçelilere hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Işık: "Geçmişte kendimize ne kadar iyi bakarsak ileriki yaşta da daha konforlu bir yaşam süreriz"

Açılışa katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Geriatri ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, "Emek harcamadan hiçbir şeyin sahibi olamayız. Geçmişte kendimize ne kadar iyi bakarsak ileriki yaşta da daha konforlu bir yaşam süreriz. O yüzden bu yaşam merkezleri ileriki yaşlar için bize ışık tutacak, rehber olacak bir önem taşıyor" dedi.

Gürsoy: "Çok yönlü uygulamaları yaşam biçimimiz haline getirdiğimiz zaman hedefimize ulaşacağız"

Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı Dr. Aysel Gürsoy ise "Çok yönlü uygulamaları burada gerçekleştirip yaşam biçimimiz haline getirdiğimiz zaman hedefimize ulaşmış olacağız. Hepinize aklı başında yıllar diliyor, Belediye Başkanımız Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Nazım Hikmet'in 'Yaşamaya Dair' adlı şiirini okudu.

Güzelbahçe Spor Eğitmeni Esra Sak ve Güzelbahçe Ritim Grubu Eğitmeni Nuran Uzun eşliğinde sağlıklı beden için ritim temalı dans gösterisi sunuldu.

Açılış sonrası Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden Güzelbahçe gece pazarına kadar 'Alzheimer karşı el ele yürüyorum' yürüyüşü düzenlendi.