Güzelbahçe'de Başkan Vekili Seçimi

28.05.2026 22:33
Mustafa Günay, görevden uzaklaştırıldı; 5 Haziran'da yeni başkan vekili seçilecek.

İzmir Valiliği, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yerine 5 Haziran'daki olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 15.00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Mayıs'ta gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Operasyon kapsamında Günay'ın eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve zabıta memuru S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden belediye meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G'nin yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

