Güzelbahçe'de "Güzmar Bakkal Nihat" Açıldı

18.01.2026 09:44  Güncelleme: 11:06
Güzelbahçe Belediyesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde Güzmar Bakkal Nihat'ı açarak bakkal kültürünü canlandırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, açılışta dayanışma ve yerel değerlere vurgu yaptı.

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi, GÜZMAR Market ailesine Bakkal Nihat'ı ekledi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bugün burada sadece bir bakkalın kapısını açmıyoruz. Köyümüzde dayanışmanın, yerelin, birlikte ayakta durmanın yeniden kapısını açıyoruz" dedi.

Güzelbahçe Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde Güzmar Bakkal Nihat'ın açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Günay ve eşi Nermin Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakkal kültürünü ve veresiye sistemini geri getireceklerini dile getiren Günay, şunları söyledi:

"Biz sizlerle beraber, 15 meclis üyemizle beraber, bir yola çıktık ve bu yolu kutsal gördük. Bize gün geliyor rant diyorlar, günü geliyor şöyle diyorlar böyle diyorlar. Arkadaşlar bu ekip bu 15 meclis üyesi ile beraber biz de atamızdan gelen kültür, gelenek, görenek de; rant, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık yoktur. Herkes bunu böyle bilsin. Ben bu memlekette söz verdim, şu gördüğünüz yaşlılara söz verdim. Ne söz verdiysem bu ekiple beraber, bu 15 meclis üyeleriyle beraber, seçilip gelen muhtarlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hep beraber elimizden geleni yapmak için söz verdik. Gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Ondan dolayı da içiniz rahat olsun. Biz burada olmasak da şuna inanın bu ekip Güzelbahçe'de tarih yazmaya her zaman devam edecek. Muhtar da yazacak meclis üyesi de tarih yazacak.

"Halkın faydasına ne varsa yapacağız"

Burada gördüğünüz yaşlılar, Atatürk dönemini de görmüş bu yaşlılar da tarih yazacak. Biz ne yaptık; çok şey yaptık. Okullar önünde başlattığımız simit-süt'ü istemediler bizi kovdular, rant mı sağladık. Bin700 öğrenciyle başladık ilk dönem, 3 aylık yaz tatili sonunda tekrar başladığımızda 2 bin 100'e çıkmış. 400 kişi daha fakirleşmiş. Buna rant diyorlar. Bu rantsa biz bu rantı yapıyoruz. Sabahleyin o çocukların anneleriyle gelip bize sarılmaları bizim için Allah katında en kutsal iş olduğunu inanıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yoksul vatandaşlarımızın evine sıcak bir yemek girsin diye yemek dağıtıyoruz. Buna adı da rant. Doyurun fakir fukarayı biz yapmayalım. Nerden geliyor? Nerden gelecek, bütçemiz belli, zenginimiz belli, fakirimiz belli, bu işin içerisinde kendi yağımızla kavruluyoruz. Bu rantsa bu rantı yapmaya devam edeceğiz. Halkın faydasına ne varsa yapacağız.

Köy bakkalı ne demek; köy bakkalı veresiye defteri demek. Hal, hatır sormak demek, 'Yarın ödersin' demek. Yani insanın insana ait olduğu bağların yaşaması demek. Bugün burada sadece bir bakkalın kapısını açmıyoruz. Köyümüzde dayanışmanın, yerelin, birlikte ayakta durmanın yeniden kapısını açıyoruz. Köyü yok sayan düzene karşı emeğin ve yerelin direncini yeniden büyütüyoruz. Köy bakkalı alın teridir; dayanışmadır, komşuluk hukukudur. Biz bunu böyle biliriz her zamanda böyle bileceğiz.

"Ekmeği alış fiyatıyla yani 11 TL ye satacağız"

Burada ne yapacağız: ekiplerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaç sahibi 19 vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Bu vatandaşlarımızı ayrı değerlendirdik bakkal konusunda. Diğer vatandaşlarımız ayrı değerlendirdik. Başta da söylemiş olduğumuz gibi köy bakkalı demek veresiye demek. Burada yapacağımız şey 19 vatandaşımıza veresiye defteri vereceğiz. Defterini getirecek veresiyesini yazıp ay sonunda da ödemesini yapacak. Ancak bu vatandaşlarımız ekmeği ücretsiz alacak. Onlara ekmek ücretsiz. Meclis üyelerimiz neyi ödeyecek; belirlediğimiz vatandaşlara verdiğimiz ücretsiz ekmeğin ödemelerini yapacak. Bir de vatandaş aldığı günün fiyatında ürün neyse onu ödeyecek faiz olmayacak, ay sonunda ne almışsa onun bedelini ödeyecek. Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde oturan vatandaş o gün geldi cebinde para yoksa yazdıracak. Bu mahalle Yelki'nin ilk kurulduğu yer. O yüzden burada market olmaması ciddi sıkıntıydı. En önemli ihtiyaç ekmekti. Ekmeği alış fiyatıyla yani 11 TL ye satacağız. Bakkal kültürünü yeniden bu mahallemiz de hayata geçirmiş olduk. Bir sözümüz var birlikte yazıyoruz bu kentin hikayesini yazmaya da devam edeceğiz."

Günay, konuşmasının ardından çocuklara bakkaldaki plastik topları hediye etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Günay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

