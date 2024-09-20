Güzelbahçe'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı

Güzelbahçe\'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı

Güzelbahçe Gece Pazarı'nda düzenlenen Mobil Barista Kursu'nda 12 kursiyer eğitim aldı ve sertifikalarını aldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eğitimlerin istihdam amacı taşıdığını belirtti ve gelecekte kursları genişleteceklerini duyurdu.

20.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Güzelbahçe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Meslek Fabrikası Kursları kapsamında Güzelbahçe Gece Pazarı'nda verilen Mobil Barista Kursu tamamlandı.

Güzelbahçe Gece Pazarı'nda mobil araçta düzenlenen kursa toplamda 12 kursiyer katıldı. Kursiyerler iki grup halinde iki hafta boyunca 3 gün toplamda 20 saat şeklinde eğitim aldı. Katıldıkları eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler, kurs sonunda barista sertifikalarını aldılar.??

"Eğitimimizin asıl amacı istihdam"

Günümüzde kahve sektörüne ilginin giderek artığını ve bu alanda istihdama duyulan ihtiyacın da çoğalması nedeniyle barista eğitimi vererek kahve yapımına ilgi duyan vatandaşları sertifikalı bir şekilde iş hayatına kazandırmak istediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Meslek Fabrikasını Güzelbahçe'ye getirip kursları açacağız diye seçim bildirgemize koymuştuk. İlk kursumuzu barista kursuyla başlattık. Barista kursuna büyük bir ilgi oldu. İki günde 300 vatandaşımız başvuruda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Güzelbahçe Belediyesi iş birliğiyle düzenlediğimiz eğitimimizin asıl amacı istihdam. Eğitimlerimiz şu an mobil araçta başladı. İlk etapta amacımız vatandaşlara bu eğitimi tanıtmak ve katılımı arttırmak. Mobil Barista Kursu'nda katılımcılarımıza birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil kahvelerimizi tanıtıyoruz. Kahve çekirdeklerimizin çeşitlerini ve doğru sunumlarını detaylı olarak öğretiyoruz. 2 hafta sürecek eğitimde 12 kursiyere sertifikalarını verdik. Önümüzdeki hafta da diğer grup eğitim alacak. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kurs programlarımızı çoğaltacağız. Kursa katılan vatandaşlarımız daha büyük bir yer istedi. Biz de Büyükşehir bürokratlarımızla görüştük. 150 saatlik bir kurs planlamayı düşünüyoruz. Belediye Düğün Salonu'muzda bu kursu vermeyi düşünüyoruz. Sonrasında bir Meslek Fabrikasını da Güzelbahçe'mize kazandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Mobil Barista Kursu Tamamlandı - Son Dakika

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